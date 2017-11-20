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Janet Yellen FED'den ayrılıyor

Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılacağını açıkladı.

20.11.2017 - 23:21
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fed'den yapılan açıklamada, Yellen'in istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump'a bugün sunduğu bildirildi.

Yellen, mektubunda, "Sayın Başkan Trump, size Fed'in Yönetim Kurulu'ndan halefimin yemin etmesinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmeyi planladığımı bildirmek için yazıyorum. Fed'e 30 yıl boyunca hizmet etmek benim için büyük bir ayrıcalık ve onur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Janet Yellen FED'den ayrılıyor

FED Başkanı Janet Yellen

TRUMP, POWELL'I ADAY GÖSTERMİŞTİ

Başkan Trump, dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed'in başkanlığına kasım ayının başında Yellen'in yerine bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Powell'ı aday göstermişti.

Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in başkanlık için ikinci kez atanmaması, ABD tarihinde nadir yaşanan bir olay olarak kayıtlara geçmişti.

Janet Yellen FED'den ayrılıyor

Jerome Powell ve Donald Trump

Fed Başkanı'nın ikinci kez atanmaması daha önce en son 1979'da dönemin Başkanı Jimmy Carter'ın William Miller yerine Paul Volcker'ı tercih etmesiyle gerçekleşmişti.

Fed'in ilk kadın başkanı olma özelliğini taşıyan Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar bankanın Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu.

Yellen, Fed'in başına Ocak 2014'te eski Başkan Barack Obama’nın adayı olarak Senato'nun onayıyla geçmişti.

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