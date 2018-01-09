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Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 3 hafta geçiren Japon astronotun boyu 9 santim uzadı.

AA | 09.01.2018 - 17:28..
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JAPON

BBC'nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.

KOLTUĞA SIĞABİLECEK MİYİM?

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.

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