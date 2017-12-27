Japon Bakan Kono: Elçiliğimizi Kudüs'e taşımayız

Ürdün resmi, haber ajansı Petra'nın aktardığına göre İsrail ve Filistin'deki temaslarından bir gün sonra Ürdün'e geçen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile bir araya geldi.

"ABD'NİN KARARINI TAKİP ETMEYECEĞİZ"

Kono görüşmede ülkesinin ABD'nin Kudüs kararını takip etmeyeceğini ve İsrail-Filistin sorununda 'iki devletli çözümü' desteklediklerini ifade etti.

Kudüs'ün statüsü konusundaki anlaşmazlıkların 'doğrudan müzakereler' yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Kono, iki devletli çözüne ulaşılması için etkili çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

ÜRDÜN: ULUSLARARASI KANUNLARIN İHLALİ

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ise söz konusu adımı 'uluslararası kanunların ihlali' olarak gördüklerini ifade etti.

Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tek taraflı tüm uygulamaları hükümsüz kabul eden uluslararası kararlara uyulması gerektiğini dile getiren Safadi, uluslararası topluma 1967 sınırlarına bağlı olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'i tanıma daveti yaptı.