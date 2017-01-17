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Japon balığı 2 yıldır gözleri olmadan yaşıyor

Marmaris'te bir restoranın akvaryumunda gözleri başka bir balık tarafından yenen japon balığı 2 yıldır gözleri olmadan yaşıyor.

17.01.2017 - 09:56
  1. Haberler
  2. Yaşam

Restoran sahibi Hilmi Ata Aras,yaklaşık 2 yıldır balığın gözlerinin olmamasına rağmen yaşamasını hayretle karşıladıklarını söyledi.

"GÖZLERİNİ YİYEN BALIK ÖLDÜ"

Aras, "Akvaryumun içinde büyük bir balığımız vardı. O balık, japon balığının gözlerini yedi ve ardından öldü. Balığın ilk başta yaşamayacağını ve bu yüzden akvaryumdan çıkartmayı düşündük. Müşterilerimizde balığın gözü olmadan nasıl yaşadığını ve nasıl beslendiğini meraklı bakışlarla bize soruyorlar. Akvaryuma yem attığımızda diğer balıklar hücum ettiğinde onların hareketlerini algılayıp suyun yüzüne doğru çıkarak besleniyor.

Japon balığı 2 yıldır gözleri olmadan yaşıyor

SAĞLIKLI GÖRÜNÜYOR

Şimdilik sağlıklı görünüyor. Veterinere sorduk. Göz fonksiyonel bir organ olduğundan kanama olmaması durumunda yaşayabileceğini söyledi" diye konuştu.

Japon balığı 2 yıldır gözleri olmadan yaşıyor

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