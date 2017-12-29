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Japon bilim insanlarından kendini tamir eden cam

Tokyo Üniversitesi'nde bilim insanları, kırıkları ve çatlakları kendiliğinden tamir edebilme yeteneğine sahip bir cam geliştirdi.

Detay Haber | 29.12.2017 - 16:24..
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Tokyo Üniversitesi'nden Takuzo Aida'nın liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmanın bulguları Science tarafından yayınlandı.

Kendini tamir edebilen cam, "polieter-tioüre" adını taşıyan çok hafif bir polimerden üretildi.

Japon bilim insanlarından kendini tamir eden cam

Japon bilim insanlarından kendini tamir eden cam

ELLE BASTIRILMASI YETERLİ

Söz konusu materyal, elle bastırıldığında yüksek sıcaklıklığa ihtiyaç duymadan çatlakları onarıyor.

Söz konusu teknolojinin telefon ekranlarında ve diğer hassas cihazlarda kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, bunun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda ciddi bir katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Japon bilim insanlarından kendini tamir eden cam

Japon bilim insanlarından kendini tamir eden cam

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