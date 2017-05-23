Japon bilim insanlarının fare deneyi başarılı oldu

Dondurulmuş fare spermlerinin birkaç ay taşındığı uzayın memelilerin doğurganlığı üzerindeki etkileri araştıran Japon bilim insanları, uzayda koloniler kurmayı hedefleyen insanoğlu için önemli sayılabilecek bir çalışmaya imza attı.

YAŞAM TOHUMLARI DÜNANIN UZAĞINA TAŞINABİLİR

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) araştırmalar sonucu yaşam tohumlarının dünyanın uzağına taşınmasının mümkün olduğu ispatlandı.

Teruhiko Wakayama başkanlığındaki Japonya'nın Yamanashi Üniversitesinden araştırmacıların ABD Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) tarafından yayınlanan araştırma sonucunda uzaya gönderilen fare spermlerinden sağlıklı yavrular doğduğu bildirildi.

DONDURARAK KURUTULMUŞ FARE SPERMLERİ KULLANILDI

Daha önce UUİ'de balıklar ve semenderlerin uzayda üremesi konusunda yapılan deneylerin ardından memelilerle ilgili çalışmadan da olumlu sonuç alındı. Japon bilim insanlarının araştırmasında, "dondurularak kurutulmuş" fare sperminden uzayda 9 ay sonra sağlıklı yavruların üreyebildiği kanıtlandı.

Bilim insanları, 1980'li yıllarda erkek farelerin uzayda daha az sperm ürettiğini saptamış ancak sperm kalitesi değerlendirilmemişti.

ERKEK FARENİN SPREMİNDEKİ BOZULMAYI DİŞİ FARE ONADI

Japon araştırmacılar, 2013'te dondurdukları iki erkek farenin sperm örneklerini UUİ'ye gönderdiler. Örnekler, SpaceX-3 ile dünyaya gönderilmeden önce sıfırın altında 95 santigrat derecede 9 ay korundu.

Spermler dünyaya getirildiğinde Wakayama ve ekibi bunların DNA'sını analiz etti. Ekip analizde erkek farelerin sperm örneklerinde kozmik radyasyondan dolayı birkaç yerde kopma olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, UUİ'deki radyasyon seviyesi dünyadakinin 100 kat üzerinde olmasına rağmen erkek farenin spermindeki bozulmaların üremeyi etkilemediğini belirledi. Uzmanlar, dişi farenin erkek farenin spermini onardığını ortaya çıkardı.