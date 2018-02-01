Japon damat Türk düğünü ile evlendi

Japonya'da Türkçe ders veren Cevriye Ayşegül, 2 yıl önce Türkçe dersi alan öğrencisi deniz polisi Japon Takuhiro İto ile arkadaş oldu.

TAKUHİRO, MUSTAFA OLDU

İkilinin, arkadaşlıklarını geliştirip evlilik kararı alması üzerine Takuhiro, geçen yıl Müslüman oldu.

Adını "Mustafa" olarak değiştiren Takuhiro, daha sonra Cevriye Ayşegül ile resmi nikah kıydı.

JAPON DAMATTAN ZEYBEK DANSI

Aydın'da bir salonda düzenlenen düğün merasiminde yöresel kıyafetler giyen Japon damat Zeybek oynadı.

Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde davetliler, damadın Zeybek performansını fotoğrafladı.





''TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM''

Japon damat, eşi ile evlenme konusunda doğru kararı verdiğini bugün bir kez daha anladığına dile getirerek, "Çok ama çok mutluyum. İlk kez oynadım, çok heyecanlandım. Çok güzel ve eğlenceliydi. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Çok nazik insanlar." diye konuştu.