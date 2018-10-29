Atacan ve Ercan Yıldız kardeşler, yaklaşık 6 yıl önce çalışmak için gittikleri Japonya’nın Nagoya kentinde, arkadaş ortamında Japon uyruklu Asako Suzuki ve Hitomi Arai ile tanıştı.

Japon gelinler Ordu'da evlendi VİDEO



ADETLERE ALIŞTILAR

Bir süre sonra aralarında aşk başlayan Türk ve Japon uyruklu gençler, aldıkları evlilik kararını Japonya’da düzenledikleri nikah ile gerçekleştirdi. Türkiye’de düğün yapmak isteyen iki kardeş, Japon eşlerini de alıp geldikleri Ordu'da geleneklere uygun şekilde düğün yaptı.

Japonya’ya 6 yıl önce işçi olarak gittiklerini ve ardından da evlendiklerini ifade eden damat Ercan Yıldız, düğünlerini yapmak için Ordu’ya geldiklerini söyledi. Japonya’da düğün yapmadıklarını anlatan Yıldız, arkadaş ortamında tanıştıklarını ve daha sonra aralarında başlayan aşk sonucu nikah kıydıklarını, memleketlerine geri dönmek istediklerini söyledi.

Ercan Yıldız’ın eşi Hitomi ise, Ordu’yu çok beğendiğini ve mutlu olduğunu söyledi.



