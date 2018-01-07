Japonya'da kripto para tanıtımı için ilginç yöntem

Cindrella Academy ünlü ajansı kadın pop grubunu yine aynı ajansa bağlı çalışan ve bir yıldız takımını temsil eden var olan bir grubun üyelerinden seçerek oluşturdu.

KONSER BİLETLERİ DE KRİPTO PARA İLE SATILACAK

Grubun her bir üyesi Japonya kripto para piyasasında en popüler olan kripto para birimlerini temsil ediyor. Ayrıca grup konser biletlerinin kripto para ile alınabileceğini duyurdu.

"GELECEK YARATAN TEKNOLOJİ"

Cindrella Academy’den yapılan açıklamada “Grup kripto paraların sadece birer spekülasyon değildir, aksine harika bir gelecek yaratan bir teknolojidir” dendi.

GRUP ÜYELERİNİN İSİMLERİ

18 yaşındaki ‘Bitcoin Cash’ (BCH) Naruse Lara grubun lideri. Kriptopara piyasasının en baskını Bitcoin (BTC) ise 16 yaşındaki Hinano Shirahama tarafından temsil ediliyor. 22 yaşındaki Suzuka Minami Neo’yu (NEO) 17 yaşındaki Kanako Matsuzava ve Koharu Kamikawa ise sırasıyla Cardano (ADA) ve Nem’i (XEM) temsil ediyor. 15 yaşındaki Hinata Kozuki ise Ripple (XRP). Yaşları belirtilmeyen Ami Amo ve Momo Aisu ise sırasıyla Ether (ETH) ve Monacoin (MONA) kripto paralarını temsil eden diğer grup üyeleri.

Japonya’da 1970’li yıllardan itibaren başlayan “idol grup” fenomeni Japonya ve Güney Kore’de milyonlarca dolarlık büyüklüğe sahip bir Pazar ve an itibariyle sektör ülkedeki gençlere rol model olması, gençleri eğitmesi ve deneyim kazandırması için kullanılan kız anlamına gelmiyor, fakat bu konuda şirket hakkında resmi dilekçe de verilmişti.