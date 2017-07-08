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Japon kadın kocasını öldürdüğüne polise inandıramadı

Tokyo'da üç kere polise giderek kocasını öldürdüğünü itiraf eden bir kadın, her seferinde kendisine inanmayan polislerce evine gönderildi.

08.07.2017 - 09:38
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Fuji televizyon kanalının duyurduğu habere göre, Tokyo’nun Saitima semtinde ikamet eden 53 yaşındaki Kinuko Wakui ismindeki kadın 9 Haziran tarihinde Kita Ward polis merkezine giderek kocasını öldürdüğünü söyledi. Kadının söylediklerine inanmayan polisler kadına eve gitmesini tavsiye ettiler.

KENDİNİ POLİSLERE BİR TÜRLÜ İNANDIRAMADI

Kinuko Wakui yarım saat sonra yakınlardaki bir başka polis merkezine giderek hikâyesini tekrarladı. Burada da kendisini ciddiye almayan polisler söylediklerini araştırmadan kadını geri gönderdiler. Ertesi gün aynı polis merkezine giden kadın bu sefer de polislerin ‘kendisine inanmadıklarını’ söylemesi üzerine polis merkezini terk etmek zorunda kaldı.

HASTANE YETKİLİLERİNİN POLİSE SÖYLEMESİ ÜZERİNE CESET BULUNDU

İki gün sonra kronik hastalığı nedeniyle ziyaret ettiği hastanede de aynı hikayeyi tekrarlayan Japon kadın, hastane yetkililerinin polisi uyarması sonucu polislerin evinde yaptığı araştırmada 70 yaşındaki kocasını ölü olarak buldu.

KOCASINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

‘Cesedi terk etmemek’ suçundan 15 Haziran’da tutuklanan 53 yaşındaki kadın kocasını döverek öldürdüğünü iddia etti.

Japon kadın kocasını öldürdüğüne polise inandıramadı

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