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Japon kredi derecelendirme kurumundan Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency Türkiye'nin seçimlerden sonra kredi notunu pozitif olarak belirledi.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 12:08..
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Türkiye ekonomisi seçimlerin ardından yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Siyasal ortamda yaşanan seçim havası nedeniyle ekonomideki duraklama evresi, seçimin ardından pozitif ivmeye geçi.

JCR'nin, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı açıklama, kuruluşun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Japon kredi derecelendirme kurumundan Türkiye açıklaması

TÜRKİYE'NİN NOTU POZİTİF

Asya yatırımlarının yakından takip ettiği japon kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency'nin yayınladığı değerlendirmede Türkiye'nin yeni dönemde rakamlarının pozitif yönde olacağını savundu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısının, AK Parti'nin siyasi tabanını daha fazla güçlendirmesinin beklendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de seçimler sonrasında iç politika üzerinde azalan belirsizlik, kredi notu açısından pozitif. Diğer taraftan, JCR olarak, enflasyon oranı ve cari açık gibi süregelen temel makroekonomik istatistiklere ilişkin Eylül 2017 sonundaki Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen dengesizlikleri düzeltmeye yönelik tedbirlerin planlandığı gibi devam etmediğine işaret ediyoruz. JCR, yeni Erdoğan yönetiminin makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesine yönelik yapısal reformlara odaklanıp odaklanmayacağını ve OVP'de belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağını izlemeye devam edecek."

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) tahminlerine göre, bu yıl sonuna kadar Türkiye’ye bir kısmı Asya sermayesi olmak üzere 51.3 milyar dolar nakit girişinin gerçekleşmesi beklenirken, sermaye girişinin seçimden sonra olması bekleniyordu.

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