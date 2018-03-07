Japon otomotiv devi de dizele veda etti

Japonya'nın önemli otomotiv üreticilerinden Toyota, önümüzdeki yıldan itibaren dizel araç satışını noktalayacağını duyurdu.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Toyota yetkilileri, pazar payı giderek düşen dizel araçlar için önemli bir karar aldıklarını ve 2019'dan itibaren dizel binek araç üretimini, satışını sonlandıracaklarını duyurdu.

TÜM ÇALIŞMALAR HİBRİDE YÖNELECEK

Dizele ayrılan mesainin tamamını hibrid motor sistemlerine ayıracak olan Toyota, bu alanda yeni teknolojiler geliştirmek için uğraşacak. Emisyon skandalları sonrası dizele olan ilginin dibe vurması üzerine pek çok marka gibi Toyota da elektrikli otomobillere yönelecek.

DİZEL ARAÇ SATIŞI TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Avrupa'da bir dönem yüzde 65'leri gören dizel araç satışı her geçen gün hızla erimeye devam ediyor. Son olarak yüzde 20'lere kadar gerileyen dizel araçlar, yakın gelecekte tarihe karışmaya hazırlanıyor.

Paris ve Roma gibi önemli kentlerin aşama aşama dizeli yasaklaması ve Almanya Federal Mahkemesi'nin kentlere dizel yasağı serbestliği tanıması, gelecekte dizelle ilgili alınacak kararlar açısından emsal teşkil ediyor.