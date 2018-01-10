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Japon oyuncu Ayumi Takano isyan etti

Fotoğraflarının altına gelen yorumlardan rahatsız olan hayvansever oyuncu, açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 08:22..
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Sosyal medyada hayvanlarıyla her fotoğraf paylaştığında "Siz kedi köpek yemiyor musunuz?" tarzında gelen mesajlardan bıkan Japon oyuncu Ayumi Takano, isyan etti.

Bir hayvansever olan Ayumi Takano, bu tür sözlerin kendisini çok üzdüğünü belirterek şunları yazdı:

"NEDEN KURBAN KESİYORSUNUZ DİYOR MUYUM"

"Her hayvan fotoğrafı paylaştığımda 'Uzakdoğu'da kedi köpek yiyorlar' gibi yazılar yazmayı bırakın. Bir cümle daha görmek istemiyorum! Gidin o ülkenin temsilcilerine sorun... İnanılmaz rahatsız oluyorum ve üzülüyorum. Ayrıca Japonya'da kedi köpek yemiyoruz. Yense bile hesabını bana sormayın. Ben 'Neden kurban kesiyorsunuz?' diye birinin sayfasına girip yazıyor muyum! Duvarımda kırıcı ve karşı tarafı üzen yazı olmasın lütfen!"

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