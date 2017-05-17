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Japon prenses evlenmek için unvanından vazgeçti

Japonya İmparatoru Akihito'nun torunu 25 yaşındaki Mako, prenseslik unvanından feragat etti.

17.05.2017 - 16:32
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  2. Dünya

Japonya'da soylularla evlenmeyen prensesler unvanlarını kaybediyor.

OKUL ARKADAŞIYLA EVLENECEK

Prenses Mako'nun beş yıl önce tanıştığı, bir hukuk bürosunda çalışan Kei Komuro'yla yakında nişanlanacağı ve gelecek yıl da evleneceği belirtiliyor.

TAHTA ÇIKAMAYACAKTI

Bir müzede çalışan Prenses, yasaların sadece erkeklere izin vermesi nedeniyle tahta çıkamayacaktı.

Japon prenses evlenmek için unvanından vazgeçti

İMPARATOR AKİHİTO'NUN TAHTI BIRAKABİLMESİ İÇİN YASA ÇIKARILIYOR

Bakanlar Kurulu'nun Cuma günü, 83 yaşındaki Akihito'nun tahtı bırakmasına izin veren bir yasayı onaylaması bekleniyor. "Yaşlandığı için görevini layıkıyla yerine getiremeyeceğinden" endişe ettiğini söyleyen Akihito, imparatorluk unvanını bırakırsa, son 200 yıl içinde tahttan feragat eden ilk imparator olacak. Yeni yasada, kadınların da tahta çıkmasına izin verilmesi ya da prenseslerin evlendikten sonra unvanlarını koruması gibi tartışmalı konularda bir düzenleme yer almıyor.

Muhafazakarlar, kadınların tahta çıkmasına karşı çıkıyor. 1989'da tahta çıkan Akihito'dan sonra yerine 57 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun geçmesi bekleniyor. İmparator Akihito'nun 51 yaşındaki oğlu Prens Akişino ile 10 yaşındaki torunu Hişaito ve 81 yaşındaki kardeşi Hitaçi de tahtın varisleri arasında.

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