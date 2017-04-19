taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.634
USD
3,6705
EURO
3,9372
ALTIN
151,52
PETR
54,8800

Hırsız, Japon turistin cüzdanını çalarken görüntülendi

Mersin'de yolcu gibi bindiği minibüste Japon turistin çantasındaki cüzdanını çalan hırsız, aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

19.04.2017 - 16:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

Japonya'dan Mersin'e gelen Risa Ochiai, 3 Şubat'ta bindiği minibüste çantasındaki cüzdanının çalındığını fark etti. Genç kadının şikayeti üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, minibüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

KAMERA KAYITLARINDAN BELİRLENDİ

Görüntülerden yola çıkarak çalışma yapan polis, şüphelinin birçok suçtan sabıkası bulunan Kamil Turan (31) olduğunu belirledi.

Turan'ı başka suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası nedeniyle hırsızlık olayından sonra yakalanıp tutuklandığı da ortaya çıktı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.

Hırsız, Japon turistin cüzdanını çalarken görüntülendi

Hırsız, Japon turistin cüzdanını çalarken görüntülendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

690
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

191
Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

249
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

64
Almanların gündemi Türkiye

Almanların gündemi Türkiye

185
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

21
CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM