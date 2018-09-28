taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.00365
Euro
6.98375
Altın
1191.5755
Borsa
100094
Gram Altın
230.194

Japon yapımı 2 robot uzayda video çekti

Japonların özel olarak tasarladığı iki robot, 280 milyon kilometre uzakta video kaydetti.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 17:56..
  1. Haberler
  2. Dünya

15 kareden oluşan videoda, altı milyar yaşında olduğu belirtilen hareket halindeki göktaşının kayalıklı yüzeyi ve karanlık gökyüzünden süzülen güneş ışınlarının yansımaları görülüyor. Uzay araştırmaları tarihinde ilk kez hareket halindeki bir göktaşına gözlem aracı gönderiliyor.

Japon yapımı 2 robot uzayda video çekti

HER SIÇRAYIŞ 15 DAKİKA

Tekerlekleri olmayan 1,1'er kilo ağırlığındaki robotlar, kütleçekimleri düşük olduğu için sıçrayarak hareket ediyor. 15 metre yüksekliğe çıkabilen robotların bir sıçrayışı 15 dakika sürüyor.

Japon yapımı robot uzayda video çekti VİDEO

FÜZEYLE KRATER OLUŞTURULACAK

Hayabusa2, kaya örnekleri alınacak bir krater oluşturmak için önümüzdeki ay Ryuga'da 2 kilogram ağırlığında bakırdan yapılmış bir füze patlatacak. Binlerce yıllık rüzgar ve radyasyondan etkilenmemiş bu örneklerin, Dünya'nın oluşumuna ışık tutabileceği belirtiliyor.

Japon yapımı 2 robot uzayda video çekti

YOLCULUK 3,5 YIL SÜRDÜ

Hayabusa2 Aralık 2014'te fırlatılmıştı. 3,5 yıl süren yolculuktan sonra Haziran'da göktaşına yaklaşan uzay aracı, geçen hafta da bisküvi kutularını andıran robotlarını indirmişti. JAXA, uzay aracının topladığı örneklerle 2020'de dünyaya dönmesinin planlandığını açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

63
Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi

Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi

62
Halit Ergenç: Türkiye bizim

Halit Ergenç: Türkiye bizim

123
Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

150
Başkan Erdoğan MHP ile ittifak sorusunu yanıtladı

Başkan Erdoğan MHP ile ittifak sorusunu yanıtladı

57
Alman medyası nefret kusuyor

Alman medyası nefret kusuyor

95
Hadise Gucci sever

Hadise Gucci sever

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM