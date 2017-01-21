Japonlar Çanakkale 1915 Köprüsü'ne talip oldu

Japonların, Cumhuriyetin 100. yılında hizmete sokulması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yap-işlet-devret modeli ile almak üzere resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

Geride bıraktığımız 2016 yılı içinde 20'yi aşkın terör saldırısına maruz kalan, FETÖ'nün darbe girişimini top yekûn halkın desteği ile püskürten Türkiye'nin, uluslararası kredilendirme ve analiz şirketlerinin psikolojik baskılarına rağmen yabancı yatırımcıların tercih ettiği ülke pozisyonunu koruduğu Japonların girişimleri ile bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

Japonya'nın Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii, 18 Ocak tarihinde Ankara'da, Çanakkale Köprüsü için görüşmeler gerçekleştirdi. Japon Bakan'ın üst düzey isimlerle yaptığı görüşmelerde, “Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveniyoruz. Bu nedenle firmalarımız Türk halkı için çok anlamlı sayılan Çanakkale 1915' talip” mesajı verdiği öğrenildi.

2023 metre uzunluğuyla, 1991 metre uzunluğundaki Japon Akashi Kaikyo Köprüsünü geçerek birinciliğe oturacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü için Japonların alt yapı ve boğaz köprüler konusundaki uzman firmalarından birinin talip olduğu belirtiliyor.

KENDİ KAYNAKLARIYLA FİNANSE EDECEK

Japon Bakan Ishii'nin de Türkiye'nin tercih etmesi durumunda öz kaynaklarını kullanacaklarını belirtti.