taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7922
EURO
4,5561
ALTIN
159,09
PETR
66,6000

Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

Tokyo Üniversitesi'nde insan anatomisine benzer şekilde geliştirilen iki robot, egzersiz sonrası serinlemek için terleyebiliyor.

Detay Haber | 02.01.2018 - 01:50..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Kenshiro ve Kengoro iki kardeş robot. İnsan anatomisine benzer şekilde Japonya'da Tokyo Üniversitesi'nde geliştirildiler. İkisi de esniyor, şınav ve mekik çekebiliyor. Hatta kendilerine doğru atılan bir topa tenis raketiyle vurabiliyor. En dikkat çekici özellikleri bunlar değil. Bu iki robot aynı zamanda insan gibi bu egzersizleri yaptıktan sonra terliyor. Yaklaşık 1.70 metre boyunda ve 56 kilogram ağırlığında olan robotun terleme nedeni de insanlarınki ile aynı: Vücudu soğutmak.

Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

Japonlar terleyerek serinleyen insansı robotlar üretti VİDEO

SU SIZDIRARAK SOĞUTTULAR

Araştırmacılar, uzun süre fazla güç ve çok sayıda parçanın aynı anda hareket etmesini gerektiren bu aktivitelerin robotun parçalarını ısıttığını fark etti. Ancak devre kartları, dişlileri ve 108 adet motor taşıyan robotta aktif bir soğutma sistemi için yer bulunamadı. Araştırmacılar da sorunun çözümü için robotun motorlarının ve ısınan parçalarının etrafından su sızdırarak, suyun soğutucu etkisinden yararlandı.

Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

SU, GÖZENEKLİ KATMANLA TUTULUYOR

Terleme teknolojisinin başarıyla işlediğini gözlemleyen bilim insanları, robotun vücudunu gözenekli bir katmanla kaplayarak, soğutma suyunun etrafa damlamasını engelledi. Gözenekli katmanda tutulan suyun, tıpkı insanların terlemesi gibi buharlaşarak havaya karışması sağlandı. Robotun iskeletindeki gözenekli katman sayesinde, egzersizle terleyen robot, kendini soğutabildi.

Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

PARMAK UÇLARI ÜZERİNDE BİLE DURUYORLAR

Araştırmacılara göre bu robotlar belirli bir işi ustaca yapmak için değil, insan iskeletinin robotlara nasıl daha rahat uyarlanabileceğini ölçmek için geliştirildi. Mekik çeken, ayağa kalkabilen robot, parmak uçları üzerinde bile durabiliyor.

Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

İlginizi Çekebilir
İşitme engelliler için mobil eldivenli iletişim
Konya'da iki üniversite öğrencisi, işaret dilini sese ve yazıya dönüştüren mobil "Konuşan Eller" isimli eldiven tasarladı.
WhatsApp'ta bağlantı sorunu
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bağlantı sorunu çözüldü.
Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı
Altın Kelebek ödüllerinde bir ilk yaşanarak, yeni bir dalda ödül verilmişti. En İyi YouTuber ödülü, Enes Batur'dan geri alındı.
Japon bilim insanlarından kendini tamir eden cam
Tokyo Üniversitesi'nde bilim insanları, kırıkları ve çatlakları kendiliğinden tamir edebilme yeteneğine sahip bir cam geliştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

11
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

32
İran'daki gösterilerde 5 kişi daha öldü

İran'daki gösterilerde 5 kişi daha öldü

14
Belçikalı kadın 92 yaşında Müslüman oldu

Belçikalı kadın 92 yaşında Müslüman oldu

55
Gaziantep’te polise silahlı saldırı

Gaziantep’te polise silahlı saldırı

6
Kayalıklardan düşen genç 5.5 saatte kurtarıldı

Kayalıklardan düşen genç 5.5 saatte kurtarıldı

2
Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM