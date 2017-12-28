Japonların çılgın pastası: Yağmur damlası

Son dönemlerde yurtdışında yeni bir gıda trendi var. Asıl vatanı Japonya olan ama New York'ta hızla popüler olan yağmurdamlası pastası. Görünümü gerçek bir damlaya benzeyen pastanın aslında baskın bir tadı yok. Ama muhteşem bir dokusu ve görünümü var. Siz de denemek ve etrafınızdakileri şaşırtmak isterseniz işte tarifi.

Yağmur Damlası Pastası

Malzemler:

- 2/3 fincan kaynak suyu

- Bir tutam vanilya

- 1/8 çay kaşığı agar tozu (Agar tozu kırmızı yosunlardan yapılan bir kıvam arttırıcıdır. Jelatin yerine reçel ve jölelerde kullanılır)

Yapılışı:

Suyu mikrodalgaya girebilecek bir fincan içerisine koyun ve vanilyayı ekleyin. 30 saniye karıştırarak şekerin çözülmesini sağlayın. Karıştırırken agar tozunu serpin. Yeniden mikrodalgada 30 saniye boyunca karıştırın. Tamamen çözülünce istediğiniz kalıplara dökün ve bir gece buzdolabında bekletin. Daha sonra pastaları dikkatlice tabağa alın ve hemen servis edin.

Not: Bu pastanın 30 dakika içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yok olur.

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