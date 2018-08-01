Japonların dünyaya kazandırdığı icat: Katana

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bir silah Japon savaş meydanlarında bin yıl hüküm sürdü. İnsanı boğazından bacak arasına kadar kesecek güçte bir silah... Samuraylar Katana'yla saldırdıkları gibi aynı zamanda onunla korunmayı da bilirlerdi. Savaşlarda asla kalkan kullanmazlardı, çünkü ellerindeki Katana aynı zamanda kalkan görevini görüyordu.

Geçmişi 10.yüzyıl ve öncesine dayanan bu devasa kılıç, Japon halkında gurur, ruhani güç ve itaatkârlığı temsil ederken, birçok kişinin de korkulu rüyası olmuştu. Tek bir hamlede insan bedenini ortadan ikiye ayırma özelliği olan bu kılıcın üretimi günümüzde yok denecek kadar az. Şu an almaya kalkarsanız fiyatları beş bin dolar ile elli bin dolar arasında değişiyor.

KATANA'YLA YARIŞACAK BİR KILIÇ YOK

Katana kılıcı ile birlikte Avrupa’nın düz ağızlı kılıcı yarışabilir, ancak iki kılıcı kıyaslandığımızda kuşkusuz katana bu yarışı kazanacak özellikteki tek kılıç. Tarihe baktığımızda çoğu kaynak Japonların, Avrupa’nın düz ağızlı kılıcıyla dalga geçtiklerini yazıyor. Katana uçak savar mermisini ve demiri rahatlıkla ortadan ikiye ayırabiliyor. Bu söylenti çoğumuza mantıksız gelse de kılıcın yapım aşamasını öğrendiğinizde ne kadar emek sarf edildiğini ve nasıl ince bir işçilikle yapıldığını anlayacaksınız. Aşağıya Katana'nın yapım aşamasını bırakıyorum. Şimdi Katana'nın, yani Samuray Kılıcı’nın tarihini inceleyelim.

KATANA İLE HARAKİRİ

Katana, sadece samuraylara verilir ve samuraylar, soylu kişiler arasından seçilirdi. Eğitimleri uzun yıllar süren samuraylar için kılıçları ruhani bir güç, gurur ve onur anlamına gelirdi. Harakiri diye yaptıkları şey de samurayın kendini intihara bilerek ve isteyerek götürmesiydi. Samurayın efendisinin ölümü, savaşta yenilgi ve Japon toplumda hoş karşılanmayan hatalar, bu gibi durumlar samurayın harakiri yapmasıyla son buluyordu.

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KATANA KULLANIYORSA SENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR

Samuraylar, gözetmen dahilinde ve dini bir ayinle harakiri yapıyorlardı. Samurayın ölümü onurlu olup bir bıçak vasıtasıyla karnını haç şeklinde deşmesiyle son buluyordu. Kılıç ilk yapıldığı zamanlarda, kılıcın keskinliğini denemek maksatlı suçluların suç derecelerine göre ya kolu ya bacağı ya da boynu vuruluyordu. Bir samuray, düşmanıyla savaşırken ilk olarak yay, mızrak ve en son Katana kılıcını kullanırdı. Katana kullanmak düşmanına “seni öldürmek istiyorum” demenin kelime anlamıydı.

(gerçek Samuraylar)

KIVRAKLIK VE ATİKLİK ŞART

Katana kullanmak, ciddi derece kıvraklık ve atiklik isteyen bir kılıç olmakla birlikte hızlı ve kesin ölüm getiren bir silah olma özelliğine de sahip. O dönemlerin gelmiş geçmiş en iyi kılıçları barış döneminde yani Momoyama döneminde yapılmaya başlandı. Bu dönemde Japonya’da çok uzun yıllar hiç kimse ateşli silah görmedi. O dönemin liderleri barut ve ateşli silahları da tamamen yasaklamıştı. Bu dönem 18. yüzyılın tamamına denk geliyor. 19. yüzyılının sonlarına geldiğimizde artık Japonya dış dünyayla tanışmış ve Meiji Devriminin başlamasıyla birlikte Japonya büyük bir teknolojiye de sahip olmuştu. Bir süre sonra Samuraylar dışında herkes Katana kullanmaya başlayınca polis de Katana'dan vazgeçemiyordu.

II. DÜNYA SAVAŞI İÇİN EL YAPIMI KILIÇ

Gassan Sadakazu ve Gassan Sadakatsu adındaki ustalar, bu dönemde en iyi kılıçları hazırlamış ve muhteşem öğrenciler yetiştirmişlerdi. 1934 yılında Japonya, ordusunu Şin-Gunto (Yeni Ordu Kılıcı) ile donatmıştı. Bu yıllarda Tip 94 katana ve birçok el yapımı Şinto yapılmış ve 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı.

Japon kılıcı Katana'nın yapımı VİDEO

ABD ELE GEÇİRDİ

ABD işgali sonrasında ise Katana üretimi tamamen yasaklanmıştı. 1958’de ordulara baktığımızda Japon silahlarının birçoğu (Gunto, Katana, Konto, Şinto, Şinşinto) savaş sonrası ABD askerlerinin eline geçmiş durumundaydı. Daha sonrasında kılıçlar toplanarak koruma altına alındı.

KATANA’YI DİĞERLERİNDEN AYIRAN NEYDİ

Katana 60 santimden uzun yapıya sahip bir kılıç. Diğer türü olana “Tachi” ise Katana kılıcından daha uzun ve keskin kısmı yukarıya bakar. Katana kılıcından daha zor bir işçiliği olmasına rağmen Katana kılıcı kadar gücü yok. Bir de “Vakizaşi” denilen, Katana kılıcından daha kısa, en uzunu 50 cm olan bir kılıç var. Bu kılıç Katana kılıcının yardımcısı niteliğinde. Bir samuray eğer ki Katana kılıcını kullanacak durumda değilse Vakizaşi’yi kullanıyordu. Günümüzde Japonya’nın Güneybatısındaki bazı yerlerde Katana yapımı için mükemmel yerler var. “Tatara” adı verilen son geleneksel fırında, “Akira” adındaki son tatara ustası mesleğini halen devam ettiriyor.