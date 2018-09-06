Japonya 6,6 ile sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Tomakomai kentinin 27 kilometre doğusu olan depremin yerin 33,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

YETKİLİLERDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin, depremde meydana gelen hasarın tespiti ve depremden etkilenenlere yardım eli uzatılması için yetkililere talimat verdiğini aktardı.

Hokkaido bölgesi genelinde elektrik kesintisine neden olan depremin, Sapporo kentindeki telefon hizmetleri ve televizyon yayınını da etkilediği bildirildi.