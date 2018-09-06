taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5864
Euro
7.69705
Altın
1198.7395
Borsa
92790.99

Japonya 6,6 ile sallandı

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA | 06.09.2018 - 01:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Tomakomai kentinin 27 kilometre doğusu olan depremin yerin 33,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

YETKİLİLERDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin, depremde meydana gelen hasarın tespiti ve depremden etkilenenlere yardım eli uzatılması için yetkililere talimat verdiğini aktardı.

Hokkaido bölgesi genelinde elektrik kesintisine neden olan depremin, Sapporo kentindeki telefon hizmetleri ve televizyon yayınını da etkilediği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

22
Trump Kanada'yı tehdit etti

Trump Kanada'yı tehdit etti

16
Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti

Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti

11
Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

8
Rektör atamaları açıklandı: 15 üniversitede değişim

Rektör atamaları açıklandı: 15 üniversitede değişim

4
İstanbul şimşeklerle parladı

İstanbul şimşeklerle parladı

2
Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı: 23 yaralı

Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı: 23 yaralı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM