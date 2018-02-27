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Japonya 7'nci istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

Japonya'nın optik donanımlı istihbarat uydusunu uzaya fırlattığı bildirildi.

AA | 27.02.2018 - 12:20..
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Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA ve Mitsubishi'ni ortak üretimi olan uydu, H-2A tipi bir rokete bağlı olarak, ülkenin güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Japonya'nın 7'nci istihbarat uydusunun planlandığı gibi yörüngeye bırakıldığı belirtildi.

Japonya 7'nci istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

HEDEF: 10 İSTİHBARAT UYDUSU

Japon hükümeti optik ve radar donanımlı yörünge keşif araçlarından oluşan istihbarat uydularının sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Radar donanımlı uydular atmosferdeki hava koşullarından etkilenmeden, gece ve bulutlu havalarda da dünyadan görüntü alabilirken, optik donanımlı olanlar yalnızca insan gözünün gördüğü şekilde görüntü topluyor.

KAPASİTEYİ GİZLEMEK İÇİN DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜK

Japon hükümeti doğal afetler dışında söz konusu uydulardan alınan görüntüleri kamuoyuna açıklamıyor. Afet durumunda ise görüntüler uyduların görüntü kaydetme kapasitesini ele vermemek için çözünürlükleri düşürülerek paylaşılıyor.

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