Japonya Başbakanı Abe, silahlı kuvvetlerin gücünü artıracak

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Pazar günü yapılan seçimlerden zaferle çıkmasının ardından ülkenin aktif bir ordu kurmasına imkan vermeyen anayasasının değiştirilmesi için çalışmaya başlayacak. Ancak bunun için Abe'nin kamuoyunu ikna etmesi gerekiyor.

Abe'nin başında olduğu Liberal Demokratik Parti ve koalisyon ortakları, Japon basınında yer alan kesinleşmemiş sonuçlara göre parlamentonun 465 sandalyesinden 312'sini, yani sandalyelerin üçte ikisini elde etti.

DEĞİŞİKLİKLER 2020 YILINDAN ÖNCE YAPILACAK

Anayasada istediği değişiklikler için diğer partileri ikna etmek istediğini daha önce söylemiş olan Abe, değişikliklerin 2020 yılına kadar yapılması ısrarından da vazgeçti.

Abe bugün düzenlediği basın toplantısında, "İktidar bloğu olarak üçte ikilik çoğunluğu kazandık, ancak (anayasa değişikliği için) iktidar ve muhalefet arasındaki geniş çaplı mutabakatı korumak için çalışmamız gerekiyor" dedi.

Abe, seçim zaferinin anayasa değişikliği için yetki anlamına geldiğini söylemedi ancak, "ve bunun ardından insanların zihnini kazanmayı hedefliyoruz, böylece referandumda çoğunluğu kazanabiliriz" dedi.

ABE ANAYASANIN 9'UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİRECEK

Japonya anayasasının 9. maddesi şu haliyle ülkenin düzenli ordu kurulmasını yasaklıyor, ancak ülkenin kendini savunacak silahlı bir güç oluşturmasına imkan verecek şekilde yorumlanıyor.

Anayasanın 9. maddesinin değiştirilmesi ülke içinde sembolik öneme sahip olacak. Maddeyi şu haliyle destekleyenler ülkede savaş sonrası oluşan demokrasinin temeli olarak yorumlarken muhafazakarlar, İkinci Dünya Savaşı sonunda yenilen ülkeye kabul ettirilmiş onur kırıcı bir zorlama olarak görüyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre seçmen Abe'nin anayasa değişikliği önerisi hakkında bölünmüş durumda. NHK televizyonunun anketine göre halkın yüzde 32'si değişiklik yanlısı, yüzde 21'i ise değişikliğe karşı, kararsızların oranı ise yüzde 39.