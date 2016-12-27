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Japonya Başbakanı Abe'den Pearl Harbor ziareti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hawaii'nin Pearl Harbor bölgesinde hayatını kaybedenleri anmak üzere Pearl Harbor'a geldi.

AA | 27.12.2016 - 06:51
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ABD'ye ait Harbor-Hickam Askeri Üssü'ne inen Abe, Japonya tarafından 7 Aralık 1941'de vurulan Pearl Harbor'da hayatını kaybeden deniz piyadeleri anısına bölgeyi ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı oldu.

Japonya Başbakanı Abe'den Pearl Harbor ziareti

OBAMA'YI ZİYARET EDECEK

Şinzo Abe, salı günü halka kapatılacak olan Arizona Anıtı'nı, tatilini geçirmek üzere ailesiyle Hawaii'de bulunan ABD Başkanı Barack Obama ile ziyaret edecek.

Japonya'nın eski lideri Şigeru Yoşida, 1951'de saldırıda ölenlerin anısına yapılan Arizona Anıtı henüz yapılmamışken Pearl Harbor'ı ziyaret etmişti.

GÖREVDEYKEN ZİYARET EDEN İLK BAŞBAKAN

Japonya'nın 1941'deki saldırısından bu yana üssü ziyaret eden görevdeki ilk Japonya Başbakanı olacak Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasında uzlaşma mesajı göndermek istediğini belirtmişti.

Şinzo Abe'nin ziyaretinin amacının "özür dilemek" olmadığı, Pearl Harbor'da hayatını kaybedenleri anmak olduğu açıklanmıştı.

2 BİN 400 ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Japonya'nın 75 yıl önce Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yaptığı saldırıda ABD'nin yaklaşık 2 bin 400 askeri ölmüştü. ABD, Japonya'nın Pearl Harbor saldırısının ardından savaşa girmişti.

Japonya Başbakanı Abe'den Pearl Harbor ziareti

ABD'nin, Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarının etkileriyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Japonya, bombaların atılmasından birkaç gün sonra İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmişti.

Abe'nin Pearl Harbor ziyareti, Hiroşima'daki atom bombası kurbanları anıtına giden görevdeki ilk ABD Başkanı olan Obama'nın ziyaretinden 6 ay sonra gerçekleşti.

Japonya Başbakanı Abe'den Pearl Harbor ziareti

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