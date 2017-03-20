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Japonya Dışişleri Bakanı: Lavrov güçlü bir bakan

Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile karşılıklı güven ilişkisini kurduklarını açıkladı.

20.03.2017 - 10:52
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Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Kishida, iki ülke ilişkilerini ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı: Lavrov güçlü bir bakan

"ULUSLARARASI SORUNLARI DERİNDEN ÇÖZÜYOR"

Kishida'nın Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bakan Lavrov profesyonel diplomat olarak ciddi yol katetti. Lavrov bu koltukta 10 yıldan fazla oturuyor, çeşitli uluslararası sorunları derinden çözüyor ve tartışmalarda ciddi bir insan görünümü oluşturuyor.” dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı: Lavrov güçlü bir bakan

"LAVROV İLE GÜVEN DUYGUSUNUN KURULDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Lavrov ile sekizinci kez bir araya geldiğini belirten Japon Bakan, “Özellikle benim henüz göreve geldiğim Nisan 2013’de Londra’daki görüşmemiz aklımda kaldı. Bu bizim ilk görüşmemizdi, uzun süre boyunca kuzey toprakların sorunuyla ilgili hukuki konuları konuştuk. Daha sonra geçen sene nisan ayındaki görüşmemizde tarihi konulardaki karşılıklı fikir ayrılıklarımıza rağmen kuzey toprakları sorununun çözümünü ele aldık. Bunun sonucunda ilişkilerimize olumlu ivme kazandırdık. Lavrov ile güven duygusunun kurulduğunu hissediyorum.” dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı: Lavrov güçlü bir bakan

JAPONYA- RUSYA İLİŞKİLERİ GELİŞTİ

Yapılan görüşmeden Kuril Adaları konusu da ele alınırken ekonomik aktivitelere değinildi.

2016 yılından itibaren Rusya ve Japonya'nın diyaloğu gelişti. Japonya Başbakanı, 2016 yılının Mayıs ayında Putin'le ve daha sonra Ekonomik Forum için geldiği Vladivostok'ta Rus yetkililerle görüşmüş, ilişkilerini geliştirmişti.

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