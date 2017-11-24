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Japonya sahilinde 8 Kuzey Koreli balıkçı bulundu

Ülkenin kuzeyindeki Akita vilayetinde tekneleri karaya vuran 8 Kuzey Koreli balıkçı bulundu.

AA | 24.11.2017 - 10:48
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Japonya'nın emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Akita vilayetindeki Yurihonjo kasabasında Kuzey Koreli oldukları anlaşılan 8 kişinin fırtınada sürüklenen teknelerinin karaya vurması sonucu sahilde mahsur kaldığı belirtildi.

Japonya sahilinde 8 Kuzey Koreli balıkçı bulundu

"FIRTINAYA YAKALANDIK"

Korece konuşan şahısların ifadelerinde Japon Denizi'nin kuzeyinde balık avlarken fırtınaya yakalandıklarını söyledikleri ifade edildi.

Balıkçılara ait olduğu belirtilen hasarlı ahşap tekne yakındaki marinada bulundu. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Japonya sahilinde 8 Kuzey Koreli balıkçı bulundu

HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, şahıslar hakkında yasa dışı balık avcılığı şüphesiyle soruşturma başlatılacağını kaydetti.

GEÇEN HAFTA DA 3 KORELİ KURTARILMIŞTI

Japon sahil güvenlik birimleri geçen hafta da 3 Kuzey Koreliyi Japonya açıklarında alabora olan bir balıkçı teknesinden kurtarmıştı. Şahıslar birkaç saat sonra Kuzey Kore bandıralı bir gemiye nakledilerek ülkelerine gönderilmişti.

Japonya sahilinde 8 Kuzey Koreli balıkçı bulundu

SIK SIK JAPONYA KIYILARINA SÜRÜKLENİYORLAR

Japonya ile Kore Yarımadası arasında kalan sular zengin balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Çin'den ve Kuzey Kore'den küçük tekneler trolle balık avlamak için bölgeye geliyor. Kışın mevsimsel rüzgarlarla kıyıya doğru sürüklenen tekneler sıkça Japonya sahillerine vuruyor.

Japonya sahilinde 8 Kuzey Koreli balıkçı bulundu

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