Japonya sele teslim: 60 ölü, 92 kayıp

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 60'ı geçti. Kyodo'nun haberine göre, ülkede sel ve toprak kaymalarında 60'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

FELAKET GİBİ SEL

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, sellerde çoğu Hiroşima'da olmak üzere 92 kişinin kaybolduğunu, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına, 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığını açıkladı. Japonya Meteoroloji Dairesi, bugün Ehime ve Koçi bölgelerinde şiddetli yağış öngörürken, Gifu'da acil durum uyarısının sürdüğü kaydedildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Özellikle batı ve orta kesimlerde gerçekleşen şiddetli yağışlar ve oluşan seller bir çok kişiyi mağdur etti. Özellikle yaşlılar ve mahsur kalanlar için yürütülen kurtarma çalışmalarında sivil savunma ve askeri personeller botlar ve sandallar ile kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkede yağışlardan etkilenen bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emri veya önerisi de geçerliliğini koruyor.