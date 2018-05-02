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Japonya, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 10:14..
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Abe, Orta Doğu turu kapmasında geldiği Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede, iki lider Filistin'deki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Başbakan Abe, Japonya'nın Filistin'e yönelik yardımlarına devam edeceğini belirterek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini kaydetti.

KUDÜS'E TAŞINMAYACAKLAR

Japonya Başbakanı ayrıca, "Japonya Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak" ifadelerini kullandı. Filistin lideri Mahmud Abbas da iki ülke arasındaki dostluğa dikkati çekerek, Abe'ye her alanda Filistin'e verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Abbas, görüşmede Filistin tarafının, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasını öngören iki devletli çözümden yana olduklarını tekrarladı.

Filistin lideri, söz konusu çözümü esas alan uluslararası meşru kararların uygulanması yönündeki çabalarda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

İSRAİL'İN KUDÜS BÜYÜKELÇİLKLERİ

Görüşmenin ardından Abbas, Abe ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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