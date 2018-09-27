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Japonya ticarette ABD’nin şartlarına boyun eğdi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, gümrük tariflerini yükselten ABD ile ticareti sürdürebilmek için Başkan Donald Trump’ın ileri sürdüğü şartları görüşmeyi kabul etti.

İHA | 27.09.2018 - 11:31..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal arabalara koyacağı yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin hedefinde bulunan Japonya, ABD ile bu konuyu görüşme kararı aldı.

ABD ŞARTLARI KABUL EDİLDİ

Japonya, geçen yıl 4 milyon 700 bin otomobil ihracatının 3 milyondan fazlasını ABD’ye yaptı. Japonya, 69 milyar dolarlık ihracat fazlasının üçte ikisini ise otomobilden sağladı. ABD Başkanı Trump’ın terk ettiği Trans Pasifik Anlaşması Japonya’ya büyük avantaj sağlıyordu.

Abe’nin vatandaşlarını Amerikan arabalarını almaya zorlayamayacağı için otomobil üreticilerini ABD’de daha çok otomobil fabrikası açmaya ikna etmesi, dolayısıyla Trump’ın Güney Kore’ye uyguladığı ihracat kotasından kurtulmayı umduğu belirtildi. Bu sayede Japon sermayesiyle ABD’nin daha çok iş imkanı sağlanmış olacağı ileri sürüldü.

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