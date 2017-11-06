Japonya ve ABD, gelişmekte olan ülkelerde enerji altyapısı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tokyo'daki temasları sırasında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında üçüncü ülkelerde yüksek kalitede enerji altyapısı kurulması için iş birliği mutabakatı imzalandı.

"DİYALOĞU SÜRDÜRÜYORUZ"

Japon Başbakanı Şinzo Abe, Trump ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında, "İki ülke arasında ticaret ve yatırımlara hız kazandırılması yanında enerji ve altyapı alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda diyaloğu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



İki ülke arasındaki anlaşmanın enerji alanına ileri teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi, dünya çapında şeffaf ve etkin bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve enerjiyle ilgili altyapının geliştirilmesine fayda sağlaması amaçlanıyor.

DOĞALGAZ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Japon şirketleri jeotermal ve diğer alternatif enerji kaynakları konusundaki bilgi ve tecrübelerini diğer ülkelere aktarmak istiyor. ABD'nin ise sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını uygun altyapıyla geliştirme arayışında.



ABD ve Japonya, nisan ayında ticaret, yatırım ve enerji alanlarında sorunları ele almak üzere üst düzey ikili ekonomik diyalog süreci başlatmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci tur görüşmelerin ardından her iki ülke yetkilileri de "çeşitli alanlarda somut adımlar atılmasını merakla beklediklerini" açıklamıştı.











