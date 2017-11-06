taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.166
USD
3,8399
EURO
4,4519
ALTIN
157,17
PETR
62,7900

Japonya ve ABD, gelişmekte olan ülkelerde enerji altyapısı

Japonya ve ABD, gelişmekte olan ülkelerde kalıcı ve güvenilir enerji altyapısı oluşturmak için iş birliği yapma konusunda anlaştı.

06.11.2017 - 18:24
  1. Haberler
  2. Dünya

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tokyo'daki temasları sırasında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında üçüncü ülkelerde yüksek kalitede enerji altyapısı kurulması için iş birliği mutabakatı imzalandı.

Japonya ve ABD, gelişmekte olan ülkelerde enerji altyapısı

"DİYALOĞU SÜRDÜRÜYORUZ"

Japon Başbakanı Şinzo Abe, Trump ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında, "İki ülke arasında ticaret ve yatırımlara hız kazandırılması yanında enerji ve altyapı alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda diyaloğu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki anlaşmanın enerji alanına ileri teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi, dünya çapında şeffaf ve etkin bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve enerjiyle ilgili altyapının geliştirilmesine fayda sağlaması amaçlanıyor.

DOĞALGAZ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Japon şirketleri jeotermal ve diğer alternatif enerji kaynakları konusundaki bilgi ve tecrübelerini diğer ülkelere aktarmak istiyor. ABD'nin ise sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını uygun altyapıyla geliştirme arayışında.

ABD ve Japonya, nisan ayında ticaret, yatırım ve enerji alanlarında sorunları ele almak üzere üst düzey ikili ekonomik diyalog süreci başlatmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci tur görüşmelerin ardından her iki ülke yetkilileri de "çeşitli alanlarda somut adımlar atılmasını merakla beklediklerini" açıklamıştı.





İlginizi Çekebilir
Fransa Malili askerleri öldürdü
Fransa, Mali'de düzenlediği hava harekatında 11 askeri yanlışlıkla vurdu.
Veliaht nedir
Adını son zamanlarda Suudi Arabistan'dan sıkça duyduğumuz veliaht kelimesi Kraldan sonra tahta geçecek kişiye denir.
Veliaht Prens Selman kimdir
Suudi Arabistan'da her bir kral döneminde bir isim ön plana çıktı, ancak bu sefer öne çıkan isim kralı bile geride bıraktı.
Rusya Başbakan yardımcısı Trump'ı ti'ye aldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Trump'ın, 'en iyi askeri teçhizatı kendi ülkesinin ürettiği' yönündeki iddiasıyla alay etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Mustafa Tuna dönemi

Ankara'da Mustafa Tuna dönemi

297
Selin İmer'in ilginç tulumu

Selin İmer'in ilginç tulumu

245
FETÖ'cüler yargılanıyor

FETÖ'cüler yargılanıyor

48
Ankara'da gazilere saldıran 2 cani tutuklandı

Ankara'da gazilere saldıran 2 cani tutuklandı

520
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

134
Hacı Sabancı: Özge Ulusoy için kalitesiz sıfatı az kalır

Hacı Sabancı: Özge Ulusoy için kalitesiz sıfatı az kalır

86
Aykut Kocaman telefonlarını kapattı

Aykut Kocaman telefonlarını kapattı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM