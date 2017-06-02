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Japonya ve ABD'den ortak tatbikat

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin, ABD'ye ait iki uçak gemisiyle ortak tatbikat yaptığı bildirildi.

02.06.2017 - 04:45
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Japon haber ajansı Kyodo'nun bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), ilk kez iki ABD uçak gemisiyle birlikte tatbikat düzenledi.

Japon savaş gemileri ve uçaklarının, ABD'nin uçak gemileri ve onlara bağlı savaş uçaklarıyla birlikte başladığı tatbikat, Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ortak bir güç gösterisi olarak nitelendirildi.

Japonya ve ABD'den ortak tatbikat

RUTİN BİR EĞİTİM FAALİYETİ

USS Ronald Reagan'ın bağlı olduğu ABD 7. Filosunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri helikopter taşıyıcı gemisi Hyuga ve füze destroyeri Aşigara'nın katıldığı tatbikatın, "Hint Okyanusu ve Asya Pasifik'te müşterek çalışmayı ve harp hazırlığını geliştirmek için yapılan rutin bir eğitim faaliyeti" olduğu kaydedildi.

MSDF'den yapılan basın açıklamasında, iki Japon gemisinin cumartesi gününe, F-15 tipi savaş uçaklarının ise cuma gününe kadar tatbikata devam edeceği belirtildi.

Japonya ve ABD'den ortak tatbikat

MSDF ile ABD Deniz Kuvvetleri, nisan ayında, Japon Denizi'nde, Aegis füze savunma sistemleri donanımlı gemilerin de katıldığı ortak tatbikat gerçekleştirmişti. MSDF'ye ait Chokai destroyeri ve ABD'nin güdümlü füze destroyeri Fitzgerald'ın da yer aldığı tatbikat, iki ülkenin de Kuzey Kore'den gelecek olası füze saldırılarına karşı hazırlıklı olduğunu göstermek amacıyla yapılmıştı.

Japonya ve ABD, aynı ay Batı Pasifik'te, Japonya'ya ait iki destroyer ve ABD'ye ait Carl Vinson uçak gemisinin de katıldığı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.

Japonya ve ABD'den ortak tatbikat

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