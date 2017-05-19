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Japonya’da 1.4 metre uzunluğunda timsah balığı yakalandı

Japonya’nın en güzel kalelerinden biri olan Nagoya Kalesi'nin etrafını çeviren su hendeğinde dev bir timsah balığı yakalandı.

19.05.2017 - 09:14
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rew

Nagoya Kalesi'nin su hendeğinde diğer tüm canlıları yok eden iki dev timsah balığının yaşadığına dair ilk haberler 2009'da çıkmıştı. Nagoya kent yönetimi birçok kez, vahşi balıkları yakalatmaya çalışmış, ancak düne kadar başarılı olamamıştı.

1 METRE 40 SANTİM UZUNLUĞUNDA

TBS televizyonu, Japonya'nın Nagoya kalesinin su hendeğinde yakalanan timsah balığının uzunluğunun 1 metre 40 santimetre olduğunu aktardı.

Timsah balığı, ABD'nin orta ve güney eyaletleri, kuzey ve orta Meksika'da yaşayan kemikli bir balık türü olarak biliniyor.

Japonya’da 1.4 metre uzunluğunda timsah balığı yakalandı VİDEO

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