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Japonya'da 15 yıl bir odaya hapsedilen kız ölü bulundu

Osaka'da bir aile, kızlarını 15 yıl boyunca penceresiz bir odaya hapsederek ölümüne neden olmaktan tutuklandı.

Detay Haber | 29.12.2017 - 08:07..
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Polis, ailenin kızlarını evlerinin yanındaki ısıtması olmayan 39 metrekarelik bir yerde 15 yıl boyunca kilitli tuttuğunu, günde bir kez yemek verdiğini ve bir tüpten su içmeye zorladıklarını açıkladı.

Japonya'da 15 yıl bir odaya hapsedilen kız ölü bulundu

33 YAŞINDA 42 KİLO KALMIŞ HALDE BULUNDU

Ölü bulunan 33 yaşında kadının ağırlığının 42 kilodan daha az olduğu ve soğuk algınlığı yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Aile polise verdiği ifadede, geç kadını zihinsel olarak hasta olduğu ve şiddete başvurduğu için kilitli tutuklarını söyledi. Sanıkların ilk mahkemesi birkaç ay içinde görülecek.

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