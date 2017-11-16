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Japonya'da 20 saniye erken kalkan tren için özür

Japonya'da bir demiryolu şirketi, trenlerinden birinin 20 saniye erken kalkması nedeniyle yolculardan özür diledi.

16.11.2017 - 14:53
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S

Japon demiryolu şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Tokyo ile Tsukuba arasında seyahat eden Tsukuba express hattının, Minami Nagareyama istasyonundan planlandığı gibi yerel saatle 09.44 yerine 20 saniye önce hareket ettiği hatırlatıldı.

20 SANİYE ERKEN KALKAN TREN İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Strait Times'ın haberine göre, hatanın, personelin tarifeyi kontrol etmemesi üzerine gerçekleştiği belirtilen açıklamada, erken hareketin neden olduğu zorluklar için özür dilendi.

Açıklamada, hiçbir yolcudan konuyla ilgili şikayet gelmediği aktarıldı.

Dünyanın en güvenilir ve yoğun demiryolu hatlarına sahip olan Japonya'da bir trenin tarifesi dışında hareket etmesi çok nadir meydana geliyor.

HER ZAMAN DAKİK

Tokyo metro hatlarında çalışan yüzlerce treni sık sık kullanan Japonlar, trenlerin dakikliği sayesinde istikametlerine belirlenen dakikada ulaşıyor ve gideceği istikametteki aktarma hatlarına saatinde yetişerek diğer trene binebiliyor.

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