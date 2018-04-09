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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.

AA | 09.04.2018 - 08:59..
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Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Shimane bölgesine bağlı Oda kenti olan depremin yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Yerel saatle 01.32'de meydana gelen depremde 4'ü Oda kentinde, biri de Izumo kentinde olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Deprem nedeniyle elektrik ve su kesintisi yaşanan Oda kentindeki bazı binalar hasar gördü, yollarda çatlaklar meydana geldi.

Kentteki hastanede, su depolama tankındaki hasarın ardından ayakta tedavi hizmetleri durdu.

Japonya Yol Trafik Bilgi Merkezi, deprem nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinin durdurulduğunu ancak trafiğin etkilenmediğini açıkladı.

Yetkililer, Shimane nükleer enerji santralinde bir anormallik olmadığını da duyurdu.

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