Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

ABD’nin Japonya’daki ordu birliklerinin komutanlığı, sarhoş ABD askerinin yol açtığı trafik kazasında yerel bir sakinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, Okinawa’da görev yapan askerlere alkollü içecekleri yasaklamıştı.

Ancak bu, Amerikan askerlerinin ilk vukuatı değil.

Sputnik'in derlediği bilgilere göre; Kasım 2017'de Okinawa prefektörlüğünün merkezi ve en büyük şehri Naha'da, ABD askerinin kullandığı TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu bir sivil hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ABD askeri alkollü araç kullanmakla suçlanıyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SABIKASI

Mayıs 2017'de Kadena Hava Üssü'nde görev yapan ABD askeri, sarhoş halde direksiyon arkasına geçti ve bir kadının kullandığı arabaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. ABD askerine karşı cezai takibat başlatıldı. Eylül ayında çıktığı mahkeme tarafından suçlu bulunan ABD askeri göz hapsine çarptırıldı.

Temmuz 2016'da ABD'nin Japonya'daki Kadena Hava Üssü'nde görev yapan bir asker, trafik kazasına yol açtı. Alkol testi, askerin kanındaki alkol oranının izin verilenden 5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Haziran 2016'da Kadena Hava Üssü'nde görev yapan bir asker, sarhoş halde kullandığı araçla karşı şeride çıkarak 2 araca çarptı. Kazada 3 Japonya vatandaşı ciddi yaralar aldı.

Haziran 2016'da ABD askerinin kullandığı otomobil kavşakta başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Muayene, kazada suçlu taraf olarak belirlenen ABD askerinin kanındaki alkol oranının normdan 4 kat daha fazla olduğunu gösterdi. ABD askeri tutuklandı.

ABD ASKERİ, GENÇ JAPON KADINA SALDIRIP ÖLDÜRDÜ

Nisan 2016'da Eski ABD deniz piyadesi, genç bir kadına saldırarak öldürdü. Öldürülen kadının cesedi ancak 5 ay sonra bulunabildi. Naha Savcılığı, tecavüz ve cinayet suçundan dava açtı. 16 Kasım 2016'da davayla ilgili mahkeme süreci başladı.

Mart 2016'da Naha'da bir ABD askeri, Japon kadına tecavüzden tutuklandı.