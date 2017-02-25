Japonya'da bir kişi işe gitmemek için kendini bıçakladı

Ülkedeki intihar vakalarında, iş yerindeki stres ve fazla çalışma nedenlerinin başı çektiği Japonya'da bir adam, işe gitmemek için kendini bıçakladı.

TUVALETTE KALÇASINI BIÇAKLADI

54 yaşındaki Masaru Miura, Çarşamba günü bir metro istasyonunun tuvaletinde kendini kalçasından bıçakladı.

YALAN İFADE VERDİ

Sonrasında polise giden Miura, verdiği ifadede "Tanımadığım bir adam beni arkamdan bıçakladı." dedi.

TomoNews Japonya'nın haberine göre, Miura'nın ifadesinin üzerine soruşturmayı derinleştiren polis 54 yaşındaki adamı sorguya aldı. Miura sorgusunda yalan söylediğini itiraf ederken, "İşe gitmek istemediğim için bunu yaptım. Eğer yaralanırsam, işe gitmek zorunda kalmayacağımı düşündüm." ifadelerini kullandı.