Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununun hayatı felç ettiği ve yüz binlerce insan için tahliye emri verildiği bildirildi.

Japonya'daki tayfun 216 kilometreye ulaştı VİDEO

TAHLİYE EMRİ GELDİ

Tayfun nedeniyle havaalanının uçak pistinin ve terminal binasının zemin katının sular altında kaldığı aktarıldı. Osaka'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Jebi tayfununun saatteki hızının 216 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.