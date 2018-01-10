Japonya’da 'Ergenler Günü' kutlandı

Her yıl ocak ayının ikinci pazartesi günü, Japonya'da kutlanılan 'Ergenlik Günü' özellikle 20 yaşına gelen gençlerce kutlanılıyor.

JAPONYALI GENÇLER 20 YAŞINDA REŞİT OLUYOR

20 yaşına gelen Japon gençler, ergenlikten yetişkinliğe geçmiş yani reşit olmuş oluyor. Elbette artık sorumluluk sahibi kabul ediliyor. Oy kullanmaya hak kazanan gençler, sigara ve içki içebilme ehliyeti de edinmiş oluyor.

Japonya'da milli bayram olarak kutlanan Ergenler Günü'nde çeşitli etkinlik ve kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Japonya, Ergenlik Günü'nü kutlandı GALERİ