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Japonya’da 'Ergenler Günü' kutlandı

Japonya'da geleneksel olarak kutlanılan 'Ergenlik Günü' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 08:07..
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Her yıl ocak ayının ikinci pazartesi günü, Japonya'da kutlanılan 'Ergenlik Günü' özellikle 20 yaşına gelen gençlerce kutlanılıyor.

Japonya’da 'Ergenler Günü' kutlandı

JAPONYALI GENÇLER 20 YAŞINDA REŞİT OLUYOR

20 yaşına gelen Japon gençler, ergenlikten yetişkinliğe geçmiş yani reşit olmuş oluyor. Elbette artık sorumluluk sahibi kabul ediliyor. Oy kullanmaya hak kazanan gençler, sigara ve içki içebilme ehliyeti de edinmiş oluyor.

Japonya'da milli bayram olarak kutlanan Ergenler Günü'nde çeşitli etkinlik ve kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Japonya, Ergenlik Günü'nü kutlandı GALERİ

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