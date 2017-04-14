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Japonya'da göçmen kılıklı Kuzey Kore askeri endişesi

Japonya, Kore yarımadasında askeri bir kriz çıkması durumunda, Kuzey Kore askerlerinin göçmen kılığında topraklarına sızmasından korkuyor.

14.04.2017 - 17:44
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Kyodo ajansının aktardığına göre Tokyo yönetimi, endişeler üzerine önlem almaya başladı.

HAZIRLIKLAR ŞUBATTAN BU YANA SÜRÜYOR

Haberde hükümetin, şubat ayından bu yana olası senaryolar için hazırlık yaptığı ve herhangi bir durumda Japon vatandaşlarının ülkelerine dönmesi gibi konularda Güney Kore hükümetinden yardım isteyebileceği belirtildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song-ryol, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetleri eleştirerek, provokasyonu seçmeleri durumunda savaşa gireceklerini söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pyongyang'ın yeni bir nükleer deneme yapacağı iddialarının olduğu bir ortamda pazar günü Güney Kore'ye gidiyor.

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