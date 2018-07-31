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Japonya'da iklim koşulları can aldı: 300'den fazla ölü

Japonya'nın başı ülke genelinde etkili olan aşırı sıcak ve yağmurlar ile dertte. Ülkenin bir çok yerinde hava sıcaklıkları 40 dereceleri bulurken 300'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 11:24..
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Ilıman iklim ile Muson ikliminin kesişim noktasında bulunan Japonya olumsuz hava koşulları ile mücadele ediyor. Ülkenin büyük bir kesiminde etkisini gösteren aşırı sıcaklar ile yağmurlar can alıyor.

Temmuz ayından itibaren 300'ü aşkın kişi hava durumuyla ilgili sorunlardan hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da iklim koşulları can aldı: 300'den fazla ölü

40 DERECEYİ BULAN SICAKLAR

Temmuz ayının başında yetkililer, yağış miktarının artmasıyla yaklaşık 220 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'unun hala kayıp olduğunu ve ölmüş olarak düşünüldüğünü bildirdi. Öte yandan, sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasıyla 116 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklandı.

Japonya'da iklim koşulları can aldı: 300'den fazla ölü

Temmuz ayının ilk haftasında 10 bine yakın kişi, ikinci haftasında 22 bin kişi ve üçüncü haftasında 13,700 kişi sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere gitti.

Tokyo'nun kuzeybatısında bulunan Kumayaga şehrinde sıcaklık 41.1 dereceyi gösterdi. Bu sıcaklık Japonya'da ölçülen en yüksek derece olarak kayıt edildi. Aynı gün Japonya'nın başkenti Tokyo'da sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü.Japonya'da iklim koşulları can aldı: 300'den fazla ölü

ŞİDDETLİ YAĞMURLAR

Japon Meteoroloji Kurumuna göre, Pasifik Okyanusu'nda etkili olan nemli ve sıcak hava mevsimsel yağışların sağanak biçimde olmasını tetikledi. Nippon.com sitesine göre, 1982'den beri böyle can kaybı yaratan bir felaket yaşanmamıştı.

Japonya'da iklim koşulları can aldı: 300'den fazla ölü

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