Japonya'daki ilkokullarda öğretmenlerin ve öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini üst seviyeye çıkarmak isteyen Japonya Eğitim Bakanlığı ilginç bir programı başlatmaya hazırlanıyor.

İNGİLİZCE ROBOTLARA TESLİM

Önümüzdeki yıl nisan ayında başlatılacak olan ve iki yıllık süreçte ülkedeki bütün ilkokullarda aktif hale gelecek olan program uyarınca her okula yapay zeka destekli robotlar teslim edilecek.

Öğrenciler ve öğretmenlerle İngilizce konuşan bu robotlar sayesinde çocukların özellikle telaffuz becerilerinin gelişmesi bekleniyor

Japonya'da İngilizce derslerine robot girecek ViDEO

GELECEK YIL UYGULANACAK

Halihazırda bazı okullar bu tip robotları eğitim programlarının bir parçası olarak kullanıyor ancak bu çalışmanın ülke geneline yayıldığını söylemek mümkün değil.

Bakanlık ilk olarak nisan ayında 500 ilkokula robotları teslim edecek ve robotların ne ölçüde işe yaradığını araştıracak. İlerleyen dönemlerde ise ülkedeki diğer okullarda da yapay zeka destekli robotun kullanımına başlanacak.

AMAÇ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCELERİNİ İLERLETMEK

Yapay zeka desteki robotlar sayesinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İngilizce iletişim seviyesi yüksek gençlerin görev alabileceğine de dikkat çeken bakanlık ülkedeki gençlerin İngilizce iletişim becerilerini geliştirmek için bir süredir yoğun mesai harcıyor.

Education First tarafından hazırlanan 2017 İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde Japonya 80 ülke arasında 37. sırada yer alıyor.