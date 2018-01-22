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Japonya'da kar fırtınası trafiği felç etti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da etkili olan kar fırtınası hava, kara ve demir yolu trafiğini olumsuz etkiledi. En az 250 uçuş iptal edildi.

AA | 22.01.2018 - 16:16..
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japonya

Kyodo ajansının haberinde, Tokyo'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle 250'den fazla uçuşun ve bazı tren seferlerinin iptal edildiği belirtilirken, kentin bazı bölgelerinde de yolların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Ayrıca Tokyo'daki Rainbow Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle köprüde ulaşımın sağlanamadığı ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı yaptığı açıklamada, Tokyo'da kar fırtınasının yarın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, buzlanma ve dona karşı uyardı.

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