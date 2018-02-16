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Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

Japonya'nın güney kıyılarında su altında 34 kilometreküp büyüklüğünde bir magmaya sahip süper yanardağa bulunduğu açıklandı.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 06:48..
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Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nin jeologlarından dünyaya korku salan bir açıklama geldi. Jeologların, su altında oluşan ve 34 kilometreküp büyüklüğünde magma hazinesine sahip bir süper yanardağa rastladıkları duyuruldu.

100 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİR

Sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan yanardağın patlamasının yaklaşık 100 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği belirtildi. Habere göre bilimciler, 7.3 bin yıl önce patlayan ve Japonya’nın güneyinde tüm bir uygarlığın yer yüzünden silinmesine neden olan devasa bir volkanın oluşturduğu Kikai Kalderası’nı incelerken yanardağın içinde 10 kilometre yarıçapında ve 600 metre yüksekliğinde magma dolu bir kubbeye rastladı.

'VOLKANİK KIŞ'I GETİREBİLİR

Deniz dibindeki engebeleri inceleyen uzmanlar, kubbenin giderek büyüdüğü ve bu sürecin Çin, Güney ve Kuzey Amerika’nın kıyılarına ulaşabilecek bir tsunaminin oluşmasına yol açacak güçlü püskürmeyle tamamlanabileceği sonucuna vardı. Püskürme sonucunda Japonya’nın bazı kısımlarında ‘volkanik kışa’ yol açacak muazzam bir kül kütlesinin de havaya atılacağını öngören bilimciler, ancak yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki 100 yıl içerisinde böyle bir olayın gerçekleşme oranının yüzde 1’i aşmadığına dikkat çekti.

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