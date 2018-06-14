Japonya'da reşit olma yaşı indiriliyor

Japonya'nın ünlü ajanslarıdan Kyodo ajansının haberine göre, Japonya parlamentosu Diet, Medeni Kanunu yeniden revize etti. Tasarı; 2022 yılı Nisan ayında yürürlüğe girecek.
20'DEN 18'E İNDİRİLDİ
Onaylanan yasa tasarısı ile birlikte reşit olma yaşı 20'den 18'e düşürüldü. Bu kararla 18 ila 20 yaşındakiler ailelerin rızası olmadan evlenebilecek.
ALKOL, SİGARA VE KUMAR YASAĞI
Medeni Kanun'da rüştün yanı sıra milliyet ve pasaportlarla bağlantılı olanlar dahil 22 ilgili kanunda revizyon yapılacak, öte yandan ülkede 20 yaşından küçüklere yönelik alkol, sigara ve kumar yasağı sürecek. Japonya'da 20 yaşından küçüklerin evlenebilmeleri için ailelerin rızası gerekiyor.
KIZLAR İÇİN YASAL EVLİLİK YAŞI 18 OLACAK
Ülkede erkekler en erken 18, kızlar da 16 yaşında evlenebiliyor. Medeni Kanun'daki revizyonla kızlar için de yasal evlilik yaşı 18'e çıkarılacak.
Muhalif milletvekilleri, yeterince tartışmaya açılmadığı gerekçesiyle Medeni Kanun'da revizyona karşı çıkarken, iktidardaki Liberal Demokratik Parti'nin üyeleri reşit olma yaşının düşürülmesiyle, yaşlanan nüfusta düşen doğum oranlarının tersine çevirebileceğini savunuyordu.