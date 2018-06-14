Japonya'da reşit olma yaşı indiriliyor

1

Konut yatırımında 5 büyük şehirdeki cazip noktalar

Beş büyük şehirdeki en cazip yatırım bölgeleri ile son dört yıllık değer artışı oranları incelendi. Buna göre son dört yılda en yüksek artış yüzde 73 ile İzmir‘de gerçekleşti.