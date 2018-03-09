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Japonya'da robot kurtlar korkuluk görevinde

Japonya'da tarlaları korumak için korkuluk yerine robot kurtlar kullanılıyor.

RUPTLY | 09.03.2018 - 16:21..
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Japonya'da 18. yüzyılın başında kurtların çiftlikleri ve hayvanları tehdit etmesi nedeniyle devlet destekli bir kurt kıyımı yapılmıştı. Bu kıyımın sonucu olaraksa Japonyada kurt nüfusu yok oldu.

Japonya'da robot kurtlar korkuluk görevinde

SOYLARINI KURUTTUKLARI KURTLARIN ROBOTLARINI YAPTILAR

O günlerden bugüne 2 asır geçti ve şimdi Japonya'da tarlalar ve bahçeler başka hayvanların tehditi altında. Geçmişten günümüze tarla, bağ ve bahçeleri korumak için kullanılan korkulukların yerini Japonya'da canavar robotlar aldı. Bu canavarlar ise kurt şeklinde tasarlanarak Süper Canavar Kurt adı verildi.

Japonya'da robot kurtlar korkuluk görevinde VİDEO

Japonya'da robot kurtlar korkuluk görevinde

ROBOT KURTLAR, KORKULUK GÖREVİNDE

Robot kurtlar henüz seri üretime geçmemiş olsa da gelişen çağa ayak uyduran Japon çiftçilerinin beğenisini şimdiden kazandı. Hareket kabiliyeti olmayan robot kurtlar, yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alandaki hareketliliği algılayarak uluma, silah ve insan sesi çıkarabiliyor.

Japonya'da robot kurtlar korkuluk görevinde VİDEO

FİYATI 18 BUÇUK BİN LİRA

Güneş enerjisiyle çalışan robot kurtların fiyatı Türk lirasına göre 18 bin 500 bin lira ancak aylık olarak kiralanabilmeleri de mümkün.

Japonya'da robot kurtlar korkuluk görevinde

DOMUZLARIN KORKULU RÜYASI

Tarım kooperatif derneği başkanı Chikao Umezawa, 11 Temmuz'da kullanmaya başladıkları robot kurtlar sayesinde hiç yaban domuzu görmediklerini belirterek, robotun 48 ayrı ses çıkarabildiğini söyledi.

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