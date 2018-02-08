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Japonya'da robotlar, yaşlıların bakımını üstlenecek

2020 yılında Japonya'da yaşlıların yüzde 80'inin bakımlarını robotların sağlamasının planlandığı açıklandı.

DHA | 08.02.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Uzun ömürlü olmalarıyla bilinen Japon toplumunda, 2025 yılında 370 bin hasta bakıcı açığı olacağı öngörülürken, Japon Hükümeti bu açığı teknoloji ile kapatmayı planlıyor.

Japonya'da robotlar, yaşlıların bakımını üstlenecek

BANYO YAPMALARINA YARDIM EDECEK

The Guardian gazetesinin haberine göre, Japon robotik sektörünün, yaşlı Japonların yataklarından tekerlekli sandalyelerine geçmelerine ya da banyo yapmalarına yardım edecek basit robotlar geliştirmek için çalışmalara başladığı, ancak hükümet daha geniş bir kullanım alanı için büyük bir potansiyel gördüğü ifade edildi.

Japonya'da robotlar, yaşlıların bakımını üstlenecek

Japonya'da robotlar, yaşlıların bakımını üstlenecek

"ROBOT BİLİMİ, TÜM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ"

Japonya Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü, Robot Geliştirme Bölümü Yöneticisi Dr. Hirohisa Hirukawa, amaçlarının hem hasta bakıcılık sektöründeki açığı kapatmak hem de halen evinde ikamet eden yaşlıların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi ve ekledi:

“Robot bilimi bütün sorunlarımızı çözemez ancak hayatımızdaki pek çok zorluğu kolaylaştırabilir.”

Japonya'da robotlar, yaşlıların bakımını üstlenecek

"İLK ZAMANLARDA KABUL ETMEYECEKLER"

Dr Hirukawa, Japonya’nın bakımevlerinin sadece yüzde 8'inde hastaların yataklarına yerleşmelerine yardımcı olan yükseltme robotları kullanıldığını, bunun sebebinin ise insanların kafasındaki hasta bakıcıların insani hassasiyete sahip olmaları gerektiği düşüncesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bakım gören insanlar tarafından bakacak olursak tabi ki ilk zamanlarda bir psikolojik direnç olacaktır.”

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