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Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

Japon bir tur firması, yurt dışına çıkamayan müşterileri için 'sanal gerçeklik gözlüğü" ile sanal tur düzenliyor.

REUTERS | 15.02.2018 - 14:19..
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Tokyo'daki 'First Airlines' adlı tur firması yurtdışına çıkma imkanı bulamayan müşterilerine 'sanal gerçeklik turu' sunuyor.

Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

Koltuklarına kadar uçak konseptinde hazırlanmış bir mekanda başlayan etkinlik, sanal gözlük sayesinde New York, Paris gibi şehirlere uzanıyor.

Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

UÇAK KONSEPTİNDE SANAL GERÇEKLİK TURİZMİ

Mekandaki koltuklar Business sınıf ve birinci sınıf şeklinde dizayn edilirken görevliler de hostes kıyafetleri giyerek, gerçek bir uçakta olduğu gibi uçuş kurallarını anlatıyor, yemek servisi yapıyor.

Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı


62 DOLARA YURTDIŞI TUR İMKANI

Bu ilginç deneyimin bedeli ise 660 Japon yeni (62 dolar) olarak ücretlendirilmiş. Uçağa binmişcesine koltuklarına geçen, kemerlerini takan yolculara uçuş kuralları anlatılıp yemek servisi bittikten sonra, 360 derece görüş açısına sahip sanal gerçeklik gözlükleri veriliyor.

Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

2 SAATTE TATİL

Çoğunlukla yaşı ilerlemiş olan Japonlar tarafından tercih edilen ve 2 saat süren deneyimde Roma, Hawaii, New York, Paris gibi yerler turlanabiliyor.

Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

GERÇEK SEYEHATLER ZAHMETLİ VE PAHALI

İlk hizmet yılı 2016'dan beri boş yer bulmanın oldukça zor olduğu 'sanal gerçeklik turu'na katılan 39 yaşındaki Takaşi Sakano, gerçek bir seyahate hazırlanmanın zor olduğu kadar para ve vakit aldığını da belirtti.

Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

First Airlines yetkilileri, ilerleyen günlerde sanal gerçeklik turu seçenekleri arasına Japonya içi rotaları da alacaklarını tur sırasında ise bölgeye özgü lezzetlerin sunulacağını anlattı.

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