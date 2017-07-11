Japonya'da sel felaketi

Kyodo haber ajansına göre, geçen hafta ülkenin güneybatısını etkisi altına alan Nanmadol tayfununun getirdiği şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 25 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu.

BİN 800 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE GÖNDERİLDİ

Yetkililer, sellerden en çok etkilenen kentlerden Fukuoka, Asakura ve Oita'da arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek şimdiye kadar bin 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Japon Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, yağışların bazı bölgelerde devam edeceği ifade edildi.