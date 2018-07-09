Bakanlar Demircan ve Arslan, yaralıları ziyaret etti

Vagonların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor

Ağaçlar gizlice konuşuyor, ticaret yapıyor ve hatta savaşıyor

1 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri olacak.

2 ABD: Türkiye S-400 almasın diye her yolu deniyoruz ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Rusya'nın S-400 satışıyla 'müttefik ülke' Türkiye'yi kendi saflarına çekmeye çalıştığını söyledi.

3 Çöp atmak için evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor Muğla'da 2 gün önce çöp atmak için evden çıkan işitme engelli genç kızın ailesi, bir cezaevi firarisi tarafından kaçırıldığını iddia etti.

4 Japonya'da seller nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e ulaştı Yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısı 5,9 milyona çıktı.

5 Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yaralananlar, yaşananları anlattı.

6 Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili vekil: Türk'ün töresi Yemin töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, tepkiler üzerine kendisini savundu.