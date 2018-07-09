Ülkede sel ve toprak kaymalarında 80 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi kayboldu.
10 KENTTE CAN KAYBI
Kyodo'nun haberine göre, sel ve toprak kaymalarında can kayıplarının, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandığı belirtildi.
6 MİLYON İNSAN İÇİN TAHLİYE
Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısının da 5,9 milyona çıktığı kaydedildi.
Japonya'da seller nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e ulaştı VİDEO
54 BİN PERSONEL SEFERBER OLDU
Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına, 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığını açıkladı.
Okayama'da binden fazla kişi binaların çatılarında mahsur kaldı, 17 demiryolu işletmecisi selden etkilenen bölgelerde 56 hatta seferleri durdurdu.
Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, pazar gecesi itibarıyla tahliye merkezlerinde 30 bini aşkın kişinin bulunduğunu duyurdu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe de afet nedeniyle Tokyo'da olağanüstü toplantı düzenledi.